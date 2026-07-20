KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler ve TSK heyeti, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilen kabulde konuşan Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst komuta kademesini 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı gibi anlamlı bir günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Millî Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ile Millî Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erbil Özdemir de yer aldı.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler karşılıklı plaket takdiminde bulundu.

Kabul programının ardından Öztürkler, Bakan Güler ve beraberindeki heyetle birlikte Cumhuriyet Meclisi bahçesinde düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonuna katıldı.