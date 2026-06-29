Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinde ortak kuralların uygulanacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 0-6 yaş arasındaki çocukların sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini belirtti.

Bu kapsamda yeni bir adım attıklarını ifade eden Göktaş, yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocuklara hizmet sunan merkezlerde karşılaşılan yetki, standart ve süreç farklılıklarının ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Yeni yönetmelikle birlikte 81 ilde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve faaliyet gösterecek tüm kreş ve gündüz bakımevleri için ortak kurallar oluşturulacağını vurgulayan Göktaş, uygulama birliğinin sağlanacağını belirtti.

Bakan Göktaş, paylaşımında, 'Biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.