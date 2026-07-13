Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İslamabad'daki temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın Açılış Oturumu'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün geldiği Pakistan'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş, başkent İslamabad'daki ikinci gün temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın Açılış Oturumu'na katıldı. İİT İstişari Kadın Konseyi üyesi Dr. Ravza Kavakçı Kan'ın, İİT 9. Kadından Sorumlu Bakanlar marjında tekrar üyeliğe seçilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, açıklamasında 'Gönül coğrafyamızın kıymetli temsilcileriyle; kadınların, çocukların ve ailelerin refahını önceleyen ve ortak geleceğimize yön veren çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz tarihi buluşmadan elde edeceğimiz çıktıların, ülkelerimiz ve tüm İslam

dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Bangladeşli Bakan ile görüşme

Bakan Göktaş ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında, Bangladeş Kadın, Çocuk İşleri ve Sosyal Refah Bakanı Abu Zafar Md. Zahid Hossain ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Jinnah Kongre Merkezi'nde yapılan görüşmede, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle yürütülen çalışmalar, çocukların haklarının korunmasına yönelik politika ve sosyal yardım alanındaki iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin açıklamasında 'İnsanı merkeze alan sosyal devlet anlayışımızı sınırlarımızın ötesine taşımaya, attığımız ortak adımları güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Bakan Göktaş, IPHRC Genel Direktörü Alyami ile görüştü

Bakan Göktaş, 9. İİT Kadınlar Bakanlar Konferansı kapsamında İslamabad'da Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (IPHRC) Genel Direktörü Dr. Hadi bin Ali Alyami ile bir araya geldi. Taraflar, kadınların güçlendirilmesi, aile ve çocukların korunması, sosyal koruma ile uzmanlık ve en iyi uygulamaların paylaşımı alanlarında işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü. Ayrıca, görüşmede kurumsal işbirliğini güçlendirmek ve İİT üye devletlerinin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın insan hakları önceliklerinin ilerletilmesine yönelik destek vurgulandı.