Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Göktaş, Hepsiburada iş birliğiyle girişimci kadınlara yönelik yüz yüze e-ticaret eğitimlerinin ülke genelinde başlatılacağını açıkladı.

“Kadın girişimciliği Türkiye’nin kalkınma gücüdür”

Kadın girişimcilerin attığı her adımın ülkenin geleceğine yön verdiğini ifade eden Göktaş, girişimciliğin çoğu zaman küçük bir fikirle başladığını, ancak ekonomik ve toplumsal dönüşüm için büyük etkiler yarattığını vurguladı. Göktaş, “Kadınların kurduğu her işletme; şehirlerin canlanmasına, ailelerin güçlenmesine ve yerel değerlerin korunmasına katkı sağlar” dedi.

Kadının Güçlenmesi Eylem Planı yol gösteriyor

Bakan Göktaş, kadınların eğitimden istihdama, girişimcilikten karar alma mekanizmalarına kadar tüm alanlarda daha güçlü şekilde yer almasını hedefleyen Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. 8 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturulan Koordinasyon Kurullarıyla yerelde daha etkin çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Türkiye genelinde yüz yüze e-ticaret eğitimleri başlıyor

Kadın girişimciliğini destekleyen projelere bir yenisinin daha eklendiğini duyuran Göktaş, şu açıklamalarda bulundu:

“19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü vesilesiyle güzel bir gelişmeyi paylaşmak isterim. Yeni dönemde Hepsiburada ile birlikte girişimci kadınlara yüz yüze e-ticaret eğitimlerini Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız. Bu eğitimlerle kadınların dijital ekonomideki varlığını artırmayı ve e-ticaret alanında daha güçlü hale gelmelerini amaçlıyoruz.”

Eğitimlerde e-ticaret fırsatları, program destekleri, iş geliştirme süreçleri ve kooperatiflere özel yönlendirmeler ele alınacak. Proje kapsamında kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmaları, işlerini büyütmeleri ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörleri haline gelmeleri hedefleniyor.