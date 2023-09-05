Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan ile olan ilişkilerde yeni ve olumlu bir döneme girildiğinin altını çizen Bakan Fidan, “Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen NATO zirvesi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı bir araya gelmişlerdi. O dönemde iki lider olumlu bir hava içerisinde iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınması, sorunların yeni bir perspektifle çözülmesi konusunda fikir birliğine varmışlardı ve dışişleri bakanlarına da bu konuda görev vermişlerdi. Biz de bugün liderlerimizin o gün ele aldıkları konuların takibini yaptık. İlişkilerimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik.

Önümüzdeki aylara ilişkin yol haritamızı inceledik. İki hafta sonra Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir araya gelecekler. Ekim ayında da Yunanistan’da bakan yardımcılarımız düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları gerçekleştirilecek. Önümüzdeki dönemde güven arttırıcı önlemler ve istişari görüşmeler toplantılarının da yapılması gündemimizde bulunuyor. Yıl sonunda önce Selanik’te liderlerimizin başkanlıklarında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5’inci toplantısını yapmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Bakan Fidan, diyalog kanallarının ve üst düzey temasların yeniden canlanmasının olumlu bir gelişme olduğuna değinerek, “Bunun sürdürülmesine ilişkin karşılıklı irademizi meslektaşımla birlikte teyit ettik. Sorunların iki komşu ve müttefik arasında yapıcı diyalog yoluyla çözüleceğini yineledik. Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunlarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ege’de görüş ayrılıklarımız var. Bu sorunları geçmiş dönemlerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir olduk. Doğu Akdeniz bağlamında Türkiye olarak her zaman hakça paylaşım ilkesini savunduk. Kıbrıs meselesi konusunda da mevkidaşım ile görüş alışverişinde bulunduk. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin görüşlerimiz belli. İki garantör ülke olarak bu konuyu görüşmeye devam edeceğiz” dedi.

FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede de Yunanistan’dan etkin iş birliği görmeyi beklediklerini ilettiklerini söyleyen Bakan Fidan, “Yasa dışı göç konusu rekabet değil, iş birliği alanı olmalı. Ege’de daha fazla can kaybı görmek istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Görüşmede ayrıca bölgesel konuların da ele alındığını bildiren Bakan Fidan, “Komşumuz Yunanistan ile diyaloğumuzu önkoşulsuz olarak sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla, uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz. Ziyareti için sevgili Yorgo’ya bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ise, “Özellikle Birleşmiş Milletler ilkeleri, uluslararası hukuka saygı ve ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde sorunlarımızı, görüş ayrılıklarımızı giderebiliriz diye düşünüyorum. İnanıyorum ki biz karşılıklı olarak birlikte yaşamayı başarabiliriz. Eşitlik haklarımıza, toprak bütünlüğümüze, hükümranlık haklarımıza saygı göstererek bunu gerçekleştirebiliriz. Son yılların tecrübesi bize gösterdi ki dış kaynaklı krizler bir istisna olmaktan çıktı. Bizim günümüzün artık alışılmışı haline geldi” açıklamasında bulundu.

İkili ilişkilerin de ele alındığını söyleyen Bakan Gerapetritis, “İki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel konuları da ele alma fırsatı bulduk. Vilnius’ta gerçekleştirilen görüşmede iki ülkenin liderleri iki ülke arasındaki iş birliğinin yeniden başlatılması konusunda yeni bir girişimde bulundular. Yeni bir hedef koydular. Bu çerçevede biz dışişleri bakanlarına görev verdiler. Öncelikle biz iki bakan olarak iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabiliriz bunu ele alacağız” dedi.

Ele alınan yol haritası hakkında bilgi veren Gerapetritis, “Birincisi siyasi görüşmeler düzeyi. İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusu var. Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak. Üçüncü olarak da pozitif gündemin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

7 yıl sonra bu yıl bitmeden Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın gerçekleşeceğinin altını çizen Gerapetritis, bu toplantıya çeşitli alanlardan ilgili yetkili bakanların katılacağını açıkladı. Kıbrıs konusunda görüşlerinin bilindiğini belirten Gerapetritis, “Burada asıl olan mesele görüşmelerin bir an önce başlaması.

Türkiye’nin Avrupa Birliği yönelimiyle ilgili olarak da Yunanistan, uzun bir süredir Türkiye’nin AB yönelimini desteklemekte. Bunu yaparken de Türkiye’nin AB kriterlerini yerine getirmesi koşuluyla bu desteği sağlamakta” ifadelerini kullandı.