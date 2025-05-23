2024: Tarihi Rekorların Yılı

2024’te turizmde tarihi başarılar elde ettiklerini belirten Bakan Ersoy, yıl sonunda 62,3 milyon ziyaretçiye ulaştıklarını ve 61,1 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiklerini açıkladı. 2017’ye kıyasla turist sayısında yüzde 64, turizm gelirlerinde ise yüzde 95,5’lik artış yaşandığını söyleyen Ersoy, gecelik turist gelirinin de 75 dolardan 108 dolara yükseldiğini, 2025 hedefinin ise 116 dolar olduğunu belirtti. “2025 için hedefimiz 64 milyar dolarlık gelir” diyerek çıtayı daha da yukarı taşıdıklarını ifade etti.

Antalya: Sadece Deniz, Kum, Güneş Değil

Antalya’nın turizm potansiyelini sadece doğal güzelliklere dayandırmadıklarını belirten Ersoy, şehrin aynı zamanda sürdürülebilirlik, kültürel miras ve dijital tanıtım alanlarında da örnek olduğunu vurguladı. Antalya’daki turizm tesislerinin yüzde 81’inden fazlasının sürdürülebilir turizm belgesine sahip olduğunu belirten Bakan, gece müzeciliği uygulamaları sayesinde turizmi çeşitlendirdiklerini söyledi. Alanya, Aspendos ve Side gibi bölgelerde gece saatlerinde de ziyaretçi ağırlanmasının bu vizyonun parçası olduğunu aktardı.

Dijital Tanıtımda Dünya Liderliği

Bakan Ersoy, dijital tanıtım alanında da büyük başarılara imza attıklarını belirtti. 2024 yılında Antalya’da gerçekleştirilen 46 etkinlikte 32 ülkeden 697 turizm profesyonelinin ağırlandığını söyleyen Ersoy, 2025’in ilk dört ayında bu sayının bin 288’e çıktığını açıkladı. “Get Lost With WIZZ” kampanyası ile 138 milyon görüntülemeye ulaştıklarını belirten Ersoy, Go Türkiye platformu üzerinden elde edilen toplam dijital gösterim sayısının 2024’te 901 milyonu, 2025 yılı başından bu yana ise 176 milyonu aştığını ifade etti. Türkiye’nin TikTok, YouTube ve Instagram’daki tanıtım hesaplarıyla dünya çapında en çok takip edilen ülke konumuna yükseldiğini de sözlerine ekledi.

Kültürel Mirasın İadesinde Büyük Başarı

Kültür varlıklarının korunmasına yönelik adımların da hız kesmeden sürdüğünü söyleyen Ersoy, 2024 yılında yurt dışından bin 149 eserin Türkiye’ye iade edildiğini belirtti. “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında arkeolojik alanlarda yıl boyunca süren kazı ve restorasyon çalışmalarıyla kültürel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve 81 İl Vurgusu

Bakan Ersoy, 2025 yılı hedeflerinin yalnızca sayısal büyüme olmadığını, aynı zamanda çevresel, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğe de odaklandıklarını söyledi. “Amacımız, turizmi 81 ilimize ve yılın 12 ayına yaymak” diyen Ersoy, Türkiye’yi örnek bir destinasyon haline getirme hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.