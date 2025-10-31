İstanbul’da düzenlenen 19. Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumunda konuşan Bakan Bolat, küresel zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin son yıllarda istikrarlı bir büyüme performansı sergilediğini söyledi. Bolat, “2024 yılı itibarıyla Türkiye, dünya ekonomileri arasında 17’nci, satın alma gücü paritesine göre ise 12’nci sırada yer aldı” dedi.

“Milli gelir 1,5 trilyon dolara ulaştı”

Son 20 yılda Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüdüğünü ifade eden Bolat, “2002’de 238 milyar dolar olan milli gelir, 2024 itibarıyla 1,5 trilyon dolara yükseldi. Kişi başına düşen gelir ise 3 bin 600 dolardan yaklaşık 17 bin dolara çıktı. Toplam ticaret hacmimiz 600 milyar doları aşarken, hizmet ihracatımız 117 milyar dolara ulaştı. Bu rakamı kısa sürede 150 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılı Eylül ayında ihracatımız 22,6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına imza attı” diye konuştu.

“Yabancı yatırımcı güvenini koruyor”

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişim noktasında güvenilir ve rekabetçi bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çeken Bolat, “Genç ve nitelikli iş gücü, gelişmiş lojistik altyapı ve AB ile Gümrük Birliği ilişkisi sayesinde yabancı yatırımcılar Türkiye’ye olan güvenlerini sürdürüyor. 2024 yılı sonunda doğrudan yabancı yatırım stoku 275 milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

“1.000’den fazla İsviçre şirketi Türkiye’de faaliyet gösteriyor”

İsviçre ile ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda temelinde geliştiğini belirten Bolat, “Türkiye’de 1.000’den fazla İsviçre şirketi faaliyet göstermekte ve bu yatırımların toplam değeri 10,6 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye’nin İsviçre’deki yatırımları ise yaklaşık 1 milyar dolar civarındadır. İsviçreli yatırımcılar için Türkiye, Kafkasya, Türk dünyası ve Asya’ya açılan stratejik bir kapı konumundadır” dedi.

Bakan Bolat, İsviçreli firmaların mühendislik ve finansal gücünü, Türk müteahhitlerin uluslararası tecrübeleriyle birleştirmenin iki ülke ekonomisine ve üçüncü ülke pazarlarına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni iş birliği anlaşmaları yolda

Forum kapsamında Türk Eximbank ile İsviçre İhracat Kredi Ajansı (SERV) arasında imzalanacak Mutabakat Zaptı’nın, üçüncü ülkelerdeki projelere ihracat imkanlarını artırmayı hedeflediğini ifade eden Bolat, ayrıca “Müteahhitlik Hizmetlerinde Üçüncü Ülkelerde İş Birliği” konulu yeni bir anlaşmaya da imza atmaya hazır olduklarını söyledi.

Bakan Bolat, “İsviçre ile 100 yıllık dostluğumuzu ve güçlü işbirliğimizi üçüncü ülkelere taşıyoruz. Özel sektörün girişimlerini, ticaret ve yatırım ortaklığımızı derinleştirme yolunda sabırsızlıkla bekliyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.