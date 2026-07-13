Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '2025 yılında Mısır ile ikili ticaret hacmimiz 8 milyar dolara ulaşmıştır. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sırada yer alıyoruz' dedi.

1952 Mısır devriminin yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da Mısır Milli Günü etkinliği düzenlendi. Düzenlenen programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi El Sheikh, çeşitli devletlerin büyükelçileri katıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Bolat, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bolat, Türkiye ile Mısır'ın bölgesel istikrar ve refah açısından önemli iki ülke olduğuna dikkat çekerek, ticari ve siyasi ilişkilerin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini temenni etti.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Wael İbrahim Ali Badawi El Sheikh de konuşmasında, 1952 Mısır devriminin ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

'Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, karşılıklı muhabbetten beslenmektedir'

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yüzyıllar boyunca devam ettiğini belirten Bolat, 'Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, yüzyıllara dayanan ortak tarihimizden, güçlü beşeri bağlarımızdan ve halklarımız arasındaki karşılıklı muhabbetten beslenmektedir. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki bu sağlam tarihi zemin üzerinde yükselen ilişkilerimiz, karşılıklı siyasi irade ve yoğun üst düzey temaslar sayesinde her alanda süratle gelişmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdulfettah es-Sisi'nin ortaya koydukları güçlü irade ve ortak vizyon, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini hak ettiği stratejik ortaklık seviyesine taşımıştır. Bu doğrultuda Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin cumhurbaşkanlarımızın eş başkanlıklarında 2024 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen toplantılarında, ikili iş birliğimizi çok geniş bir alanda daha da güçlendirecek önemli kararlar aldık. Bizlere düşen görev, liderlerimizin belirlediği bu ortak vizyonu somut projelere, karşılıklı yatırımlara ve halklarımızın refahına doğrudan katkı sağlayacak sonuçlara dönüştürmektir' diye konuştu.

'2025 yılında Mısır ile ikili ticaret hacmimiz 8 milyar dolara ulaşmıştır'

Mısır ile ticaretin gün geçtikçe daha iyi bir noktaya geldiğinin altını çizen Bolat, '2025 yılında Mısır ile ikili ticaret hacmimiz 8 milyar dolara ulaşmıştır. Mısır'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yüzde 7,4 pay ile üçüncü, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 3,4 pay ile yedinci sırada yer alıyoruz. Ortaya çıkan bu güçlü tabloyu daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıyla ileri taşıyarak, cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşılmasında Serbest Ticaret Anlaşmamızın sağladığı güçlü zeminden daha etkin şekilde yararlanılmasının, ticaretin önündeki teknik ve idari engellerin azaltılmasının ve firmalarımız arasındaki doğrudan temasların artırılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Ticaret İstişare Mekanizması'nın 3. dönem toplantısını bu yıl içerisinde Türkiye'de gerçekleştirmek üzere hazırlık yapıyoruz. Karşılıklı yatırımlar, ekonomik ilişkilerimizin bir diğer güçlü sütununu oluşturmaktadır. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını değerlendiriyoruz. Afrika, Orta Doğu ve üçüncü ülke pazarlarında işbirliği içerisinde; başta enerji ve yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, savunma sanayii, altyapı, lojistik, tarım ve gıda sanayii ile dijital teknolojiler olmak üzere birçok alanda ortak projeler geliştirebileceğimize yürekten inanıyorum. Mısır ile ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meselelerde ve uluslararası platformlarda yakın istişare ve eşgüdüme büyük önem veriyoruz. Özellikle bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz' şeklinde konuştu.

'Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık 9 milyar dolara ulaşmıştır'

Türkiye ile önümüzdeki dönemde daha büyük ve kapsamlı ticari anlaşmalara imza atılacağını dile getiren Büyükelçi Wael İbrahim Ali Badawi El Sheikh ise, 'Bugün Mısır-Türkiye ilişkileri, her iki ülke liderliğinin ortaya koyduğu siyasi iradeye dayanarak, büyük bir ivme kazanmaktadır ve ikili ilişkilerimiz yeni bir döneme girmiştir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen şubat ayında Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarete temas etmek isterim. Söz konusu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birlikte Mısır-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına eş başkanlık etmişlerdir. Bu önemli ziyaret, her iki hükümetin de siyasi anlayışlarını iki halkımıza doğrudan fayda sağlayacak pratik işbirliğine dönüştürme kararlılığı doğrultusunda önümüzdeki yıllarda ortaklığımızı daha da geliştirmek için çok sayıda alanı kapsayan bir dizi anlaşma ile sonuçlandı. Ekonomik ilişkilerimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. Ticaret hacmimiz geçen yıl yaklaşık 9 milyar dolara ulaşmıştır' ifadelerini kullandı.

Program, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği mesajlarının verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.