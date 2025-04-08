Bakanlık binasında düzenlenen toplantıya; Bakan Yardımcıları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın yanı sıra Mersin, Adana ve Antalya illerinden gelen limon üreticileri, ihracatçılar, çiftçiler ile Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanları katıldı.

Toplantıda, limon üreticilerinin ve ihracatçılarının talepleri masaya yatırılırken; piyasada arz güvenliği, fiyat istikrarı ve üretici-tüketici dengesi gibi kritik konular ele alındı. Bakan Bolat, spekülatif fiyat hareketlerine karşı kararlı duruş sergileyeceklerini vurgularken, yeni hasat dönemine kadar halkın makul fiyatlarla limona erişiminin devamlılığı için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

İhracat Yasağı Kalktı

Toplantının en dikkat çekici çıktılarından biri ise limon ihracatındaki geçici kısıtlamanın kaldırılması oldu. Bakan Bolat, kararın sektöre nefes aldıracağını belirterek, iç piyasadaki fiyat gelişmelerinin ise yakından izleneceğini, gerekirse yeni önlemlerin hızla devreye alınacağını söyledi.

“Üreticimizi, ihracatçımızı ve tüketicimizi korumaya devam edeceğiz” diyen Bolat, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini hem de fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımların süreceğini belirtti.

Tarım, ticaret ve yerel yönetim temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı, kamuoyuna sektörler arası koordinasyonun ve istişarenin güçlendirilerek sürdürüleceği mesajını verdi.