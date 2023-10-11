Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler’de düzenlenen 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni’ne katıldı. Bolat burada yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı olarak en önemli amaçlarından birinin tüketicilerin ekonomik haklarını korumak olduğunu belirterek, “Zira, ekonomik sistemin son halkası ve en önemli aktörlerinden biri tüketicilerimizdir. Piyasaya güven duyan bir tüketici grubu olmadan, ekonomik sistemin işlemesi mümkün değildir” diye konuştu.

Bakan Bolat, vatandaşların tüketici hukukundan doğan haklarının korunması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı saha denetimleri yaptıklarını, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürüttüklerini dile getirerek, satış sonrası hizmetleri, garanti belgesi ve fiyat etiketi konularında denetim işlemlerini kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Bolat, bankacılık işlemleri, iletişim hizmetleri, elektrik, su, iletişim, doğal gaz abonelikleri ve internetten yapılan alışverişler gibi günlük hayatta vatandaşların en çok karşılaştıkları tüketici sözleşmelerini denetlediklerini, satıcı ve sağlayıcıların tüketicilere yönelik olan ve olası haksız uygulamalar içine girmemeleri için tedbir aldıklarını ifade etti.

Bolat, piyasa aktörleri, tüketici örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili taraflarla istişarelerde bulunularak mevzuatın geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları ilerleyen dönemlerde de devam ettireceklerini aktararak, “Bakanlık olarak hedefimiz, üreticimizle, ihracatçımızla, tacirimizle, esnaf ve sanatkarımızla iş birliği ve dayanışma içinde, 85 milyon vatandaşımız için en modern ve en güçlü tüketici koruma altyapısını sunmak, tüketici sorunlarını en kolay ve etkin yollardan çözüme ulaştırmak, piyasadaki ürünleri sağlıklı ve güvenli şekilde, en uygun fiyattan, tüketiciyi mağduriyetine yol açmadan, vatandaşlarımızı piyasaya güven duyan bilinçli tüketiciler haline getirmektir” dedi.

Toplantı, Bolat’ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile devam etti.