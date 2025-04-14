Bahçeli, açıklamasında siyasetin dost-düşman ayrımı üzerinden yapılmasının hukuki ve demokratik değerlerde ciddi tahribatlara neden olacağını vurgulayarak, CHP’yi anayasal düzeni zedelemekle suçladı. “CHP yönetimi, güç savaşlarının yaşandığı bu kritik dönemde eline hançer alıp saplayacak yer aramaktadır,” diyen Bahçeli, bu tutumun ilkesizlik ve izansızlık olduğunu savundu.

“CHP, Sokak ve Boykot Çağrılarıyla İç İsyan Peşinde”

Bahçeli, CHP’nin nihai amacının toplumsal kaos yaratmak olduğunu iddia ederek, “CHP’nin sokak ve boykot çağrılarının temeli, siyasi ve toplumsal anarşiyi tetiklemektir,” ifadelerini kullandı. Bu doğrultuda CHP’yi dış güçlerin etkisinde hareket etmekle itham eden Bahçeli, Türk milletinin bu tarz girişimlere prim vermeyeceğini söyledi.

İmamoğlu Hakkında Yargı Süreci Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarına da değinen Bahçeli, “Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci bir an önce sonuçlandırılmalıdır,” dedi. Bahçeli, kamuoyunun medyadan “abuk sabuk” görüşler duymaya mecbur bırakıldığını belirtti ve hukuk sürecinin şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı.

“İmza Kampanyasıyla Seçim Olmaz”

CHP’nin yürüttüğü imza kampanyasını da hedef alan Bahçeli, bu tarz girişimlerin hukuki karşılığı olmadığını savundu. Bahçeli, “100 milyon imza toplansa ne olacak? Bu bir demokrasi devrimi değil, tuluat tiyatrosudur,” diyerek CHP'nin yaklaşımını eleştirdi.

“CHP Zihniyeti Türkiye’yi Yönetemez”

Son olarak Bahçeli, CHP’nin siyasi duruşunu “mandacı” ve “ikiyüzlü” olarak nitelendirerek, Türk milletinin bu zihniyete geçit vermeyeceğini ifade etti. “Türkiye Cumhuriyeti, bu zihniyete teslim edilmeyecektir. Bu iradeyi sonuna kadar gösterecek olan büyük Türk milletidir,” şeklinde konuştu.