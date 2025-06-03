Bahçeli, mesajında, Türkiye’nin geleceğinin terörle değil, milli irade ve Cumhuriyet’in kurucu ilkeleriyle şekilleneceğini belirterek, “Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil, başkent Ankara’dan, Cumhuriyet’in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kurban ibadetinin manevi yönüne dikkat çeken Bahçeli, “Bu ibadetin derin manasını Hakk’a yakınlık, halka fedakârlık, garip gurebaya ferahlık şeklinde ifade etmek mümkündür” dedi. Bayramların özüne uygun şekilde kutlanmasının toplumsal barışa katkı sağlayacağını ifade eden Bahçeli, “İnancımızın temelinde sabır, sadakat ve sağduyu vardır. Bunlar hayatın her alanına yayıldıkça huzur ortamının kalıcı hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.

“Türk Milleti Kardeşliğin Teminatıdır”

Türk milletinin sahip olduğu kadim değerlere dikkat çeken Bahçeli, “Türk milleti iyiliksever, barışsever, haksever, vatansever özellikleriyle dünya milletleri arasında hayranlık uyandırmaktadır” dedi. Bu nedenle Türkiye’nin iç ve dış mihrakların hedefinde olduğunu belirten Bahçeli, milli birlik ve beraberliğin her türlü operasyona karşı en güçlü kalkan olduğunu vurguladı.

Bahçeli, mesajında “Terörsüz Türkiye” idealine de değinerek, “Yeni yüzyılda terörün kökü kazınmalı, her günümüz bayram sevinciyle yaşanmalıdır. Terörsüz Türkiye, milletimizin ebedi bayramı olacaktır” şeklinde konuştu.

“Bayram Ruhu Türkiye’yi Aydınlatacaktır”

Bayramların kavuşma, kucaklaşma ve kardeşlik için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Bahçeli, ayrımcılığa ve bölünmeye karşı en güçlü cevabın bayramların birleştirici ruhunda gizli olduğunu belirtti. Bahçeli, “Türk milleti geçmişinden ve geleneklerinden aldığı ilhamla, yeni yüzyılın yolunu açmaktadır. Bu gelişme hayranlıkla takip edilmelidir” dedi.

“Kurbanlarımızı Vatan İçin Değil, Allah Rızası İçin Keseriz”

Kurban ibadetinin dini ve toplumsal önemine değinen Bahçeli, “Allah rızası için kurbanlarımızı keseceğiz ama vatanımızı ikiye kesmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz” dedi. Bayramın paylaşma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdiğini vurgulayan Bahçeli, toplumun dara düşen kesimlerine destek olunması çağrısı yaptı.

“Milli Değerlere Sahip Çıkalım”

Son olarak, vatandaşları bayram sürecinde trafik kurallarına riayet etmeye davet eden Bahçeli, Müslüman coğrafyanın barış ve refaha ulaşması temennisinde bulundu. Hac görevini ifa eden vatandaşları da selamlayan Bahçeli, bayramın tüm millet için sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Bahçeli’nin mesajı, Türkiye Yüzyılı vizyonunda milli birlik, kardeşlik ve dayanışma çağrısıyla yankı buldu.