Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"110 yıl önce Çanakkale'yi geçemeyenler, ebediyete kadar Türkiye'yi geçemeyecekler. Kökeni, mezhebi, meşrebi ve memleketi ne olursa olsun aziz ecdadımız, Türk bayrağının altında toplanarak millet olmaktan kaynaklanan hak ve kazanımlarımızı tarihin derinliklerinde cesaret ve dirayetle nasıl muhafaza etmişse, bugün de aynısının yine tekrarlanabileceğine yürekten inanıyorum."

Türk milletinin her türlü bölücü ve ayrıştırıcı girişime karşı uyanık olması gerektiğini belirten Bahçeli, milletin, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı bilinçle hareket edeceğini vurguladı. Açıklamasında, Çanakkale Zaferi’nin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Bahçeli, şunları söyledi:

"Türk milleti, ayrışma, bölünme ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden, oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacak ve elbette feyzalacaktır."

MHP lideri, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığını belirterek, zaferin mimarları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, cephe komutanları ve kahraman şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.