Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, kulubün 2 Nisan tarihinde düzenlediği olağanüstü genel kurul'daki konuşulanlara, Süper Kupa planlarına ve spor gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkan vekili Erol Bilecik'in açıklamaları hakkında yorum yapan Yıldırım, Fenerbahçe dernekleri ve oluşumlarına seslendi "Beklentim, ayağa kalkıp, Erol Bilecik’in ekranlarda gülerek açıkladığı mücadelemizin ciddiyeti ile bağdaşmayan karara karşı tepki koymaları, ses çıkarmalarıdır" ifadelerini kullandı. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"FETÖ temizliğinin yapılmadığı TFF"

* TFF’nin, UEFA Konfederasyon Kupası maçımıza rağmen; Süper Kupa Final tarihini değiştirmemesi futbol federasyonlarının son yirmi yılda görmeye alıştığımız kulübümüze karşı olan kasıtlı tasarruflarının bir tezahürüdür. Futbol iklimi, büyük bir bataklık olup, bu bataklığın ortasında da bugüne kadar FETÖ temizliğinin yapılmadığı TFF bulunmaktadır.

"2 Nisan'da Genel kurul üyelerimiz yok sayılmıştır"

* 2 Nisan Olağanüstü Genel Kurulu, 3 Temmuz ruhunun sarsılmaz bir şekilde devam ettiğini dosta düşmana göstermiştir. Ancak yönetimimiz, büyük bir heyecanla dünyanın ve yurdun dört bir yanından Fenerbahçe’ye sahip çıkmak için gelen genel kurul üyelerimize ve onların düşüncelerine saygı göstermemiş, onları dinlememiş ve kendilerinin aldıkları kararları alkışlatma fonksiyonu dışında genel kurul üyelerimiz yok sayılmıştır.

"Beklentim... tepki koymaları, ses çıkarmalarıdır"

* Tüm Fenerbahçe derneklerinden ve oluşumlarından beklentim, ayağa kalkıp, Erol Bilecik’in ekranlarda gülerek açıkladığı mücadelemizin ciddiyeti ile bağdaşmayan karara karşı tepki koymaları, ses çıkarmalarıdır.

"U-19’daki çocuklarımızı kendinize kalkan yapmak yerine..."

* Hiç kimsenin U19 takımımızın mensuplarını ileride pişmanlık ve hayal kırıklığı duyulacak bu karara paydaş yapma, onlara da bunu yaşatmaya hakkı yoktur. U-19’daki çocuklarımızı kendinize kalkan yapmak yerine, bu sezon her kulvarda göğsümüzü kabartan A Takım kadrosu ile Şanlıurfa’da Galatasaray karşısına çıkıp galip gelmeniz ve ardından tüm kupaları kazanmanız sizin bu sezona kadar olan başarısızlıklarınızdan tek çıkış yolu olacaktır.

"FETÖ ve Galatasaray’dan başka hiç kimseye faydası olmayacak"

* Yapmayı düşündüğünüz mücadelemizin ciddiyetinden uzak bu eylemin büyük resimde FETÖ ve Galatasaray’dan başka hiç kimseye faydası olmayacak, ileride tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.

"Himmetlerle dualarla kazanılmış kupalar"

* Bu final maçına çıkmamak, himmetlerle dualarla kazanılmış kupaları müzesine götürmeye alışmış rakibimize bir kupanın benzer şekilde hak edilmediği halde hediye edilmesi olacaktır.

"7 Nisan tarihi de yeni bayramımız olacaktır"

* Tarihimiz, şartların aleyhimize olduğu pek çok maçta Galatasaray’ı hüsrana uğrattığımız maçlarla doludur. Galatasaray maçları Fenerbahçelilerin bayramıdır. 7 Nisan tarihi de yeni bayramımız olacaktır. Mevcut A takım futbolcularımızın armamızı gururlandıracak bir şekilde mücadele edeceklerine, terlerinin son damlasına kadar emeklerini sahaya yansıtacaklarına, kısaca 117 yıllık tarihimize yakışır bir şekilde sahada Galatasaray’a ve karşımıza türlü engeller çıkaran karanlık yapıya gereken cevabı vereceklerine bizler eminiz ve onlara bu maçta ve kalan tüm maçlarında inanıyor, güveniyoruz.