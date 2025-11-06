Özgür Özel “kaçtı” dedi, Aktaş canlı yayında ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında hazırlanan iddianame sonrasında Aziz İhsan Aktaş’ın yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Ancak Aktaş, bu iddiayı sert sözlerle yalanladı. TYT Türk ekranlarına çıkan Aziz İhsan Aktaş ise, “Kaçmadım, buradayım” diyerek konumunun açık olduğunu belirtti.

“Benim numaram Karabat ve Bulut’ta var”

Aziz İhsan Aktaş, açıklamasında CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut’un rehberinde numarasının kayıtlı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Benim numaram Özgür Karabat’ta ve Burhanettin Bulut’ta var.

"Benim numaram Özgür Karabat'ta ve Burhanettin Bulut'ta var.

İsterseniz 24 saat, her gün sizlere canlı konum atabilirim. Bu konumla beni 24 saat izleyebilirsiniz."

Aktaş, ayrıca mahkeme gününü sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

“Bakalım mahkeme günü kim kaçacak”

Açıklamalarını sürdüren Aktaş, mahkeme sürecine dikkat çekerek Özgür Özel’e şu sözlerle yüklendi:

“Mahkeme günü geldiğinde bakalım ben mi yurt dışına kaçacağım, yoksa iddianamede adı geçen ve dokunulmazlık zırhına bürünen milletvekilleriniz mi?”

Gündemdeki iddianame kabul edildi

Öte yandan, Aziz İhsan Aktaş hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından kabul edildi. Siyasi tartışmaların odağındaki Aktaş, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, kamuoyuna açıklık getirmeye devam edeceğini söyledi.