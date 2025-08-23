CHP’li birçok belediye başkanının tutuklanmasına yol açan ifadeleriyle gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast planı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Halktv.com.tr’nin aktardığına göre, dosyada tutuklu bulunan Turgut Öner dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Savcılığın re’sen aldığı tahliye kararının ardından açıklama yapan Öner, “Tutuklanmamın yanlış olduğu anlaşıldı ve tahliye edildim diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’yle görüşmesi gündem olmuştu

Öner, geçtiğimiz ay Murat Mantuş ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etmiş, o görüşmeye ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmıştı.

Tahliye kararı sonrası gözler şimdi soruşturmanın kalan sürecine ve Selahattin Yılmaz hakkındaki gelişmelere çevrildi.