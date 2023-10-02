Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusun yeniden entegrasyon sürecinin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde anayasa, kanunlar ve uluslararası yükümlülükler esas alınarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, Ermeni sakinlerin yaşadığı bölgelerde yönetimin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel heyetleri aracılığıyla yürütüleceği belirtilerek, Ermenilerin özel heyetlerin çalışmalarına katılabileceği ve yerel belediyeyle seçimlerinin Azerbaycan mevzuatına göre yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, Ermeni sakinlerin vatandaşlık işlemlerinin ise Azerbaycan Anayasası ve kanunlarına uygun olarak gerçekleşeceği vurgulandı. Ayrıca Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, personelin Karabağ’daki kamu düzeninin korunmasını ve bölgede yaşayanların güvenliğini sağlayacağı ifade edilerek, bölgedeki sakinlerin İçişleri organlarına katılabileceği belirtildi.



Yaşam alanlarında kısa sürede iyileştirilme yapılacak

Ermeni sakinlerin yaşadığı alanlarda eğitim, sağlık, enerji, doğalgaz, su, yol, iletişim gibi sosyal meselelerin ve altyapı çalışmalarının kısa sürede iyileştirileceği ve ülke genelindeki standartlara uygun hale getirileceği belirtildi. Ayrıca Karabağ'da ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amacıyla uygulanan vergi ve gümrük imtiyazlarını da içeren özel bir teşvik paketinin bölge sakinlerini için uygulanacağı aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan'ın ulusal para birimi Manat'ın, Karabağ'da da kullanılacağı aktarılırken, Ermeni sakinlerin yaşadığı bölgelerde girişimcilik faaliyetlerine yönelik desteklerin sağlanacağı ve ülkede uygulanan imtiyazlı krediler, faiz sübvansiyonu, kredi garantileri ve diğer mali araçların Ermenilerin yaşadığı bölgeler için de geçerli olacağı kaydedildi.



Ermeni nüfus, sosyal hizmetlerden de yararlanabilecek

Karabağ'daki Ermeni sakinlerin Azerbaycan'ın sosyal güvenlik sistemine dahil edileceği, sosyal yardımlardan, sosyal hizmetlerden ve istihdam programlarından yararlanma hakkına sahip olacağı belirtilerek, Azerbaycan vatandaşlarının kullandığı Mobil ASAN ve Mobil DOST sistemlerinden de yararlanacağı bildirildi. Karabağ'daki Ermenilerin kültürlerinin, dinlerinin güvence altına alınacağı ve Ermeni dilini kullanmalarına izin verileceği kaydedilerek, yeniden entegrasyonun uygulanmasına ilişkin Ermeni nüfusun temsilcileriyle temasların sürdürüleceği aktarıldı.