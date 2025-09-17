ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği 2. İngiltere temaslarına başladı. Trump, İngiltere Kralı 3. Charles ile görüşeceği Windsor Kalesi'ne helikopter ile geldi.

First Lady Melania Trump ile birlikte Marine One helikopterinden inen Trump'ı, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton karşıladı. Prens ve prensesle ayaküstü sohbet eden ABD Başkanı Trump ve Firs Lady kısa bir yürüyüşün ardından İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla ile selamlaştı.

Karşılama töreninin ardından Kraliyet üyeleri ve Trump çifti fayton konvoyuyla Windsor Kalesi'nin avlusuna geçti. Burada düzenlenen görkemli resmi törende Grenadier Muhafızları, Coldstream Muhafızları ve İskoç Muhafızları toplu bandosu tarafından ABD ve İngiliz milli marşları çalındı. İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William, Galler Prensesi Kate Middleton ve Trump çifti avludaki resmi tören tamamlandıktan sonra, öğle yemeğine geçti.

Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da eşlik etti.