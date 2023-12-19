Aralık ayının son günlerinde havaların soğumasıyla beraber yoğun kış şartlarının etkisi altında kalan Rize’nin yüksek kesimleri beyaza büründü. Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda da kar yağışı etkisini gösterdi. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı an itibariyle 25 santimetrenin üzerine çıktı. Ayder Yaylasını beyaz örtüsü ile de görmek isteyen vatandaşlar yaylaya geldi. Yaylaya gelen vatandaşlar Ayder’i beyaz gelinliğine hayran kaldı.



“Ayder Yaylası bembeyaz bir görüntü var”

Ayder Yaylasının bembeyaz görüntüsünü olduğunu söyleyen Ferhat Kartal, “Ayder Yaylası bembeyaz bir görüntü var. Çok hoş ve tatlı. Çok güzel bir manzarası var. Bu ara Kart festivali de var. Ona bir hazırlık var. İnşallah her şey çok güzel olacak. Çok güzel bir yer ama yazın çok kalabalık oluyor. Otopark sıkıntısı oluyor. Oda çözülüyor” ifadelerini kullandı.



“Herkes kışın gitmeyin dediler”

Ayder Yaylasını karla beraber gördükleri için mutlu olduklarını ifade eden Kader Küçükyılmaz, “Burası çok güzel. 'Herkes kışın gitmeyin' dediler. Hatta merkezde de karda Ayder’de ne yapacaksınız dediler. İyi ki çıkmışız. Yoğun kar yağışını görmüşüz” şeklinde konuştu.



“Yaylanın beyaza bürünmesi harika gözüküyor”

Ayder yaylasının beyaza bürünmesi ile harika göründüğünü belirten Hasan Küçükyılmaz, “Kışın da Ayder çok güzel. Bambaşka bir güzelliği var. Ayder Yaylasının sonbaharda da güzelliği var ama kış ayında da, yaylanın beyaza bürünmesi harika gözüküyor. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok memnunum, çok güzel bir yer burası. Biz Antalya’nın Alanya bölgesinden geldik. Tatil amaçlı geldik. Ayder yaylasının beyazını görmek istedik. Çok memnun olduk seneye de geleceğiz” diye konuştu.



“Bu mevsimin tadı çok daha farklı”

Ankara’dan Ayder Yaylasını görmek için gelen Kenan Balcı ise “Ayder bembeyaz. Biz Ankara’dan geldik. Bugün hava güzel. Ayder’deyiz. Burası doğa harikası bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Bu mevsimin tadı çok daha farklı. Hem soğuk hem de sıcak” dedi.