Anahtar priz ve elektrik aksesuarları alanındaki 17 bin parçalık ürün portföyüyle kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı çözümler sunan Günsan Elektrik, birçok prestijli konut projesine çözümler sunmaya devam ediyor. Son olarak; Malatya’da Rönesans A.Ş Deprem Konutları, Antalya’da Oğuzhan Construction Crystal Park, Kemal Bay Otel, KA Collection The Cruise Collection, Ankara’ ise Altaş İnşaat Onxy inşaat olmak üzere 5 farklı inşaat projesinde yer alan Günsan Elektrik’in; Eqona, Radius ve Valta serisi ürünleri kullanıldı.