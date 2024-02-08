GCA, küresel pazarda premium cam şişe projelerini artırmayı hedefliyor GCA, küresel pazarda premium cam şişe projelerini artırmayı hedefliyor

Anahtar priz ve elektrik aksesuarları alanındaki 17 bin parçalık ürün portföyüyle kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı çözümler sunan Günsan Elektrik, birçok prestijli konut projesine çözümler sunmaya devam ediyor. Son olarak; Malatya’da Rönesans A.Ş Deprem Konutları, Antalya’da Oğuzhan Construction Crystal Park, Kemal Bay Otel, KA Collection The Cruise Collection, Ankara’ ise Altaş İnşaat Onxy inşaat olmak üzere 5 farklı inşaat projesinde yer alan Günsan Elektrik’in; Eqona, Radius ve Valta serisi ürünleri kullanıldı.