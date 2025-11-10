Bursa’da bir online alışveriş sitesinde, ayakkabının fiyatı önce 1 milyon 88 bin lira olarak gösterildi, ardından yüzde 99 indirim uygulanmış gibi 13 bin 415 liraya düşürüldü. Görünen o ki, kampanya dozu bu kez oldukça kaçmış durumda.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu tür durumların “yanıltıcı ilan ve reklam” kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Ağaoğlu, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

“Böyle abartılı fiyatlandırmalarla karşılaşanların Alo 175 Tüketici İhbar Hattı’na şikayette bulunmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca internet üzerinden Reklam Kurulu’na iletildiğinde Ticaret Bakanlığı, gerekli incelemeleri yaparak aldatıcı ilanlarla ilgili yaptırımları uygular.”

Online alışveriş siteleri, “11.11 Süper Alışveriş Günleri” ve “11.11 Kasım İndirimleri” gibi kampanyalarla rekabet ederken, tüketicilerin bu tür yanıltıcı fiyatlandırmalara karşı dikkatli olması gerekiyor.