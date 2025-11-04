Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kamu kurumları, kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlara ödeyeceği en düşük ücret 33 bin lira olarak belirlendi. Dava ücretleri ise 9 bin lira ile 120 bin lira arasında değişecek.

Yeni tarifede, avukatlık hizmetlerinin kapsamına göre belirlenen ücretlerde de dikkat çeken artışlar yer aldı. Buna göre, büroda verilen sözlü danışma ücreti ilk bir saat için 4 bin lira, sonraki her bir saat için ise bin 800 lira olacak. Çağrı üzerine gidilen yerde yapılan sözlü danışma hizmetinin 1 saate kadar olan ücreti ise 7 bin lira olarak açıklandı.

Ayrıca, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması karşılığında 8 bin lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi ve vasiyetname gibi belgelerin hazırlanması için ise 32 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan yeni tarife, hem avukatların emeğinin korunması hem de hukuki hizmetlerin standardizasyonu açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.