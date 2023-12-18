Avrupa Konutları markasının yaratıcısı Artaş Holding’in, AVM, rezidans, ticari üniteler, satışa hazır konut projeleri olmak üzere, düzenli kira getirili ve çeşitlendirilmiş bir portföye sahip iştiraki Avrupakent GYO’nun, 13-14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşen talep toplama süreci başarılı bir şekilde tamamlandı. Ak Yatırım liderliğinde toplam 42 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile pay başına 55,08 TL fiyatla talep toplayan Avrupakent GYO’nun halka arz büyüklüğü 5,5 milyar TL oldu.

Toplam 3,76 milyon bireysel ve kurumsal başvurunun alındığı halka arzda, payların yüzde 78,63’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 1,37’si Grup çalışanlarına tahsis edildi.

Yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Artaş Holding ve Avrupakent GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Halka arzımızı başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Yoğun ilgi, yatırımcılarımızın Avrupakent GYO’nun geleceğine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Bugün bir aile şirketinden milyonlarca ortağımızın olduğu büyük bir aileye dönüştük. Gayrimenkul yatırım ortaklığının en önemli özelliği halka kazandırmaktır. Her yıl dağıtılabilir karımızın en az yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmayı esas sözleşmemizde taahhüt ettik. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin tamamını portföyümüzü geliştirmek için kullanacağız. Şirketimizi kira gelirleriyle daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Karlılığımızı artırarak yatırımcılarımıza kazandıracağız” diye konuştu.

Avrupakent GYO paylarının 21 Aralık Perşembe günü Borsa İstanbul’da çalacak gong ile işlem görmeye başlaması planlanıyor.