Londra merkezli veri ve analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence tarafından yayımlanan mart ayı verilerine göre, dünya genelinde elektrikli araç satışları 1,75 milyon adede ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışa, bir önceki aya göre ise yüzde 66’lık güçlü bir yükselişe işaret etti.

Avrupa satışları yarım milyonu aştı

Mart ayında Avrupa’da elektrikli araç satışları ilk kez 500 bin seviyesini geçerek yaklaşık 540 bine yükseldi. Bu performans, şubat ayına göre yüzde 72’lik artış anlamına gelirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37’lik büyümeye karşılık geldi.

İngiltere, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler, bu dönemde rekor satışların görüldüğü pazarlar arasında öne çıktı.

Küresel tabloda bölgesel farklılıklar

Küresel satışlar martta güçlü bir artış gösterse de, yılın ilk çeyreğinde genel tablo zayıf kaldı. Ocak–mart döneminde dünya genelinde elektrikli araç satışları yüzde 3 gerileyerek yaklaşık 4 milyon adet olarak hesaplandı.

Bu düşüşte özellikle Çin ve Kuzey Amerika pazarlarındaki daralma etkili oldu. Çin’de satışlar yüzde 21 azalarak 1,9 milyon adede, Kuzey Amerika’da ise yüzde 27 düşüşle 320 bin seviyesine indi.

Buna karşın Avrupa’da aynı dönemde satışlar yüzde 27 artarak 1,2 milyon adede yükseldi. Dünyanın geri kalan bölgelerinde ise yüzde 79’luk güçlü bir büyüme kaydedildi.

Uzmanlardan değerlendirme

Benchmark Mineral Intelligence veri yöneticisi Charles Lester, Avrupa’nın mart ayında tarihinin en güçlü elektrikli araç satış performansını sergilediğini belirtti. Lester’a göre bu artışta hem yakıt maliyetlerindeki yükseliş hem de hükümetlerin uyguladığı teşviklerin yeniden devreye alınması etkili oldu.

Uzmanlar, küresel elektrikli araç pazarında büyümenin sürdüğünü ancak bölgesel ayrışmanın giderek belirginleştiğini ve bazı pazarlardaki baskıların genel tabloyu etkilediğini vurguluyor.