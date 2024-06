Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milliler, turnuvanın ardından Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali’ne iniş yapan milli takım kafilesini, aileleri ve yakınları çiçeklerle karşıladı.

Karşılamanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Alpaslan Erkoç, “Ben burada oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman Türk bayrağını güzel şekilde taşıyorlar. İsmail hocama çok teşekkür ediyorum ve gerçekten dünyada ampute futbolda bir numarayız. Her zaman yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza, Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya, tüm spor camiasına ve Türk milletine yürekten çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da inşallah kupayla çıkıp, kupamızı taçlandıracağız” diye konuştu.



Temiz: “Bu kupayı her zaman mazlumların yanında olan ülkemize hediye ediyoruz”

Şampiyonluk kupasını Türk milletine armağan ettiklerini belirten Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, “Sporcu kardeşlerim çok yoğun bir ligden çıktı. Bazı sporcularımız Şampiyonlar Ligi’nden geldi, bazı sporcularımız Türkiye Kupası oynadı, ligde oynadılar ve sonucunda yoğun bir programın ardından biz kamplarımıza başladık. Dört tane yoğun kampın ardından hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak iyi hazırlık yaptık ve kupaya tam motive olduk. Turnuvaya İsrail maçı ile başladık ki İsrail bizim için manevi anlamda çok önemli bir rakibimizdi. İsrail’in yaptığı mezaliminden dolayı kardeşlerimiz gerçekten o maça çok iyi hazırlandılar. Onlar orada gariban, çocuk, kadın, ihtiyar, yaşlı ayırt etmeden soykırım yapıyorlar. Bu soykırıma cevabı biz spor insanları olarak sahada verdik. Zalim İsrail’i çimlere gömdüğümüzü düşünüyoruz. İyi hazırlandık, iyi hazırlığımızın karşılığını iyi oyunla şampiyon olarak göstermiş olduk. Bu kupayı her zaman mazlumların yanında olan ülkemize hediye ediyoruz, Türk milletine hediye ediyoruz. Bu kupada emeği olan herkese teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.



Güleryüz: “Bizim olanı üçüncü kez alıp ülkemize dönmenin sevincini yaşıyoruz”

Turnuvanın gol kralı olan ve en iyi oyuncusu seçilen milli oyuncu Ömer Güleryüz de “Son senelerde ampute futbolda dünyaya uyguladığımız bir ambargo var. Sürekli kupa alıp geliyoruz. Ben de bireysel olarak son iki Avrupa Şampiyonası’nın gol kralıyım ve en iyi oyuncusu seçildim. Dünya Kupası’nda da bunu yaşamıştım. Mutluyuz, gururluyuz. Bizim olanı üçüncü kez alıp ülkemize dönmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.



Millilere 3 milyon TL’lik başarı ödülü

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Uysal ise Ampute Milli Takımı’na 3 milyon liralık bir başarı ödülü verdiklerini belirterek, “Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri olarak Yatırım Finansman ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na (TBESF) destek oluyoruz, ana sponsoruyuz. Bedensel engelli spor branşları, bedensel engelli vatandaşlarımızın hem spor teşviki hem de hayata katılımında çok önemli rol model oynuyor. Aynı zamanda Ampute Milli Takımımız da Türkiye’nin gönlünde çok özel bir yere sahip. Bu sene 3. defa üst üste Avrupa şampiyonu oldular. Bu başarıda emeği geçen başta federasyon başkanımız ve teknik direktör İsmail hocamız olmak üzere bütün oyuncularımızı tebrik ediyor ve kutluyoruz. Bu vesileyle biz de Turkcell olarak kendilerine 3 milyon liralık bir başarı ödülünü takdim etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.