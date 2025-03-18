Avrupa'nın sektörde yeniden söz sahibi olabilmesi için inovasyona ve altyapıya odaklanması gerektiği vurgulanan raporda, ürün gamının daraltılarak daha etkili ve rekabetçi bir yapı oluşturulmasının kritik olduğu belirtiliyor.

Otomotivde Zorlu Bir Dönem: Düşük Talep ve Kredi Maliyetleri

Allianz raporuna göre, 2024 yılı otomotiv sektörü için gerçeklerle yüzleşme yılı oldu. Yüksek kredi maliyetleri ve zorlu finansman koşulları nedeniyle satışlar sınırlı kalırken, köklü otomobil üreticilerinin sunduğu yeni modeller de beklentileri tam olarak karşılayamadı. Allianz, 2025 yılında otomobil pazarının Çin (öngörülen büyümeye oranı yüzde 4) ve ABD (yüzde 2,5) liderliğinde yüzde 2 oranında artacağını tahmin ederken, Avrupa'nın yüzde 1,5'lik bir artışla görece geride kalacağını belirtiyor.

Elektrikli Araçlarda Avrupa Geriye Düştü

Elektrifikasyon sücacısında Çin liderliğini sürdürürken, 2024 yılında elektrikli araç (EV) satışlarının düştüğü tek pazar Avrupa oldu. Buna karşın, hibrit araç satışları yüzde 20’nin üzerinde artarak pazardaki en parlak alan haline geldi. Ancak bu durum, Avrupalı üreticiler yerine Asyalı markalara fayda sağladı. 2025 yılında Avrupa'nın karbon düzenlemeleri nedeniyle elektrikli araçlara olan yatırımını artırması ve pazar payını geri kazanması şart görülüyor.

Avrupa İnovasyon ve Altyapı Yatırımlarına Odaklanmalı

Allianz raporuna göre, Avrupa otomotiv sektörü üç temel yapısal sorunla karşı karşıya:

İnovasyon Eksikliği: Avrupalı üreticiler geleneksel içten yanmalı motorlara odaklanmayı sürdürürken, Çinli ve Amerikalı rakipleri elektrikli araç teknolojilerinde devrim yaratıyor. Avrupalı markalar, son on yılda Çinli rakiplerine göre iki kat daha az sermaye yatırımı yaptı. Çin’in Pazar Hakimiyeti: Çin, batarya ve elektrikli araç bileşenlerinde lider konumda. Uygun fiyatlı ve teknolojik olarak gelişmiş Çinli modeller, Avrupa pazarında yükselişe geçti. Avrupa Birliği’nin Politikaları: Sıkı CO2 hedefleri ve yüksek cezalar, üreticileri zorlarken, elektrikli araç şarj altyapısının eksik oluşu pazarın büyümesini engelliyor. Busenaz Sürmeneli Tarih Yazdı: Üçüncü Dünya Şampiyonu oldu!

Avrupa’nın Gelecek Stratejisi

Allianz, Avrupa'nın sektörde rekabet gücünü artırmak için 10 adımlık bir strateji izlemesi gerektiğini belirtiyor. Bu kapsamda, şu adımların kritik olduğu vurgulanıyor:

Tüketicilere ve üreticilere çin benzeri devlet teşvikleri sağlanmalı.

Elektrikli araç şarj altyapısı geliştirilmeli.

Çinli üreticilerle rekabet edebilmek için ürün gamı daraltılmalı ve teknolojiye odaklanılmalı.

Batarya ve otonom sürüş teknolojilerine daha fazla yatırım yapılmalı.

Gelişen pazarlara (Hindistan, Endonezya, Güney Amerika) yönelik yeni stratejiler geliştirilmeli.

Allianz raporunda, Tesla'nın başarı modeli örnek gösterilerek, Avrupa'nın teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının en az yüzde 10 oranında artırılması gerektiği belirtiliyor. Bu sayede Avrupa, uzun vadede otomotivde yeniden liderliği ele geçirebilir.