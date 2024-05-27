1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erdi. Bu tarihten itibaren denizlerde profesyonel tekneler ile balık avlanılmıyor. Trol ve gırgır ağları ile avcılık sona ererken, küçük kayıklar için ise kısıtlama bulunmuyor. Düzce'de de tezgahlarda barbun, istavrit, çinekop, palamut gibi balıklar bulunuyor.

Sezonun bittiğini ancak balıkçılığın devam ettiğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Balıkçılık bitmez. 15 Nisan'dan sonra yaz balıkçılığı başlıyor. İnsanlarda yanlış bilgi var. Belli balıklar, kıyı avcılığı devam ediyor. 10-15 gün sonra bu bölgelerde daha fazla balıklar ortaya çıkmaya başlar. Ama balık yok diye bir şey yok. Yılın 12 ayı taze hamsi, mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar yılın 12 ayı tutuluyor ve diğer balıklarda var. Yani Nisan 15 olunca balıkçılık bitmiyor. Doğru bilinen bir yanlış diyebiliriz. Sanayi tipi avcılık yasaklandı. Diğer türlü balık yasağı diye bir şey yok" şeklinde konuştu.