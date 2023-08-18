Geçtiğimiz günlerde EGM avcılık sporuyla uğraşan vatandaşları ilgilendiren bir konuyla ilgili duyuru yaptı. Bu duyuruya göre, yivsiz ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekiyor. Aksi takdirde bu vatandaşların ruhsatları ay başından itibaren geçersiz sayılacak, tüfekleri muhafaza altına alınacak ve her bir tüfek için 2 bin 864 TL para cezası uygulanacak. Ayrıca tüfek bir ay içerisinde ruhsatlandırılmazsa veya menşeine yarar belge ibraz edilmezse mülkiyeti kamuya geçirilecek.



Eskişehir’de kamp ve av malzemesi satan Faruk Ozanlıoğlu ise, avcılık sporuyla uğraşan vatandaşlara bu karara dikkat etmeleri konusunda uyarı yaptı. Konuyla ilgili bilgi akışının zayıf olduğunu ve çoğu vatandaşın habersiz kaldığını aktaran Ozanlıoğlu, kırsal kesimde emniyet ya da jandarma aracılığıyla bilgi ağının genişletilmesi gerektiğini söyledi. Kararla ilgili düşüncelerini de ifade eden Ozanlıoğlu, bazı vatandaşların av silahlarını kötü niyetlerle kullanılabildiğine vurgu yaparak ruhsatsız silahların kayıt altına alınmasının ve satışının engellenmesinin toplum açısından faydalı olduğunu kaydetti.



“Kırsal kesimde emniyet ya da jandarma aracılığıyla bilgi ağı genişletilmeli”

Konuyla ilgili bilgi akışının zayıf kaldığına değinen ve karara dair detayları dile getiren Ozanlıoğlu, “Yivsiz tüfeklerin ruhsat yenilemesi 1 Eylül’e kadar uzatıldı. Bu süre içerisinde ruhsatını yenilemeyenler ve ruhsat süresi dolmuş kişiler bağlı bulundukları silah ruhsat şubeye başvuru yapmak durumundalar. Eğer ki belirtilen tarihe kadar gerekli işlemleri yapmazlarsa, silahlarına el konulur. Ayrıca bunun 2 bin 864 TL idari para cezası var. Ancak bununla alakalı bir bilgilendirme de yok. Vatandaşların birçoğu bundan habersiz. Normalde bunun televizyon kanallarında ya da sosyal mecralarda göz önüne getirilmesi lazım. Kırsal kesimde emniyet ya da jandarma aracılığıyla bilgi ağı genişletilmeli. Bu konuyla ilgili Türkiye'nin bütünündeki bilgi gönderimi tam sağlanamamış durumda” dedi.



“Bu kararı kayıt dışının önlenmesi adına güzel bir sonuç olarak görüyorum”

Yapılan uygulana ile kayıtsız silahların kayıt altına alınacağını belirten Ozanlıoğlu, ruhsatsız ve kayıt dışı silahların satışının önlenmeye çalışıldığını söyledi. Kararı yerinde bulduğunu ifade eden esnaf Faruk Ozanlıoğlu, “Adli sicil kaydı temiz olan herkes silah kullanabilir, bu sporu yapabilir. Olumsuz durumlarda ruhsatsız silahlar kullanılabiliyor. Bunlar daha çok üretici firmaların doğrudan internet satışı yapması sonucunda oluyor. Ancak geçtiğimiz sene itibariyle internet satışı yasaklandı. Vatandaşlar kendi bulunduğu bölgedeki silah şahıslar şubeye başvuru yaparak evrakları hazırlar, sonra oradan bir ekod çıkar ve silah bayisinden istediği silahı alabilirler. Biz bu işi valilik ve emniyetle beraber yapıyoruz. Valilik izinleri ile beraber yapıyoruz. Bizim yivsiz tüfek ruhsatınız ayrı, patlayıcı ruhsatımız ayrı, iş yeri ruhsatımız ayrı. özel bir iş yapıyoruz. Normal vergi levhasını alıp koyan herkes silah ve patlayıcı satamaz. Bu kararı kayıt dışının önlenmesi adına güzel bir sonuç olarak görüyorum” şeklinde konuştu.