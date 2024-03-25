Zonguldaklı balıkçılar 1 Eylül 2023 tarihinde ‘vira Bismillah’ diye çıktıkları av sezonunun sonuna yaklaştı. Sezonun sonuna yaklaşan balıkçılar, tezgahlarında hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkların satışını Ramazan ayında da sürdürüyor.



Ramazan ayının ilk günü boş kalan tezgahlar yeniden balıkla canlandı. Hamsi ve mezgit 100 TL, istavrit ise 60 TL’den alıcı buldu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte balığın azalacağını söyleyen balıkçı esnafı Zeki Beybeyoğlu, “Ramazan ayında vatandaşlar balığa rağbet gösteriyor. Hamsi 100 TL, istavrit 60 TL, mezgit 100 TL. Son 10 günü. Hava ısındığı zaman balık azalır. Tek tük balık gelir. Herkes balık yesin. Buranın yerli balığı. On numara balık. Beklendiği gibi palamut, çinakop olmadı. Ama istavrit olmadı. Mezgit oldu. Az da olsa hamsi oldu. Şükür Allah’a karşılığını verdi” şeklinde konuştu