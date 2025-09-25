Türkiye’nin ilk ve tek bambu üreticisi Bambum, bu özel günde bambunun çevreye ve insan sağlığına sunduğu katkılara dikkat çekiyor. Bambunun dünyanın en hızlı yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, “Dayanıklılığı ve sağlamlığıyla Güney Amerika’da çelik bitki olarak denilen bambu, günde 90 cm'ye kadar büyüyebilir. Aynı zamanda 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’da atom bombasından sağ kalabilen ağaçlardan biri. Biz de Bambum olarak yıllardır doğayı koruyan, sağlıklı ve uzun ömürlü ürünler geliştiriyoruz. Dünya Bambu Günü’nü, sadece ürünlerimizi değil, aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu hatırlatan anlamlı bir gün olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

Japonya’da dürüstlüğün, Çin’de uzun ömrün, Hindistan’da dostluğun sembolü olan bambu, doğanın insana sunduğu en değerli armağanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Aynı kalınlıkta çeliğe göre daha yüksek çekme mukavemetine sahip olan bambu lifleri, ıslandığında kuru haline göre yüzde 20 daha da güçlendiğini belirten A.Selman Yar, “Bu özelliğiyle Güney Amerika’da ‘çelik bitki’ olarak geçiyor. Bambu Ağacı 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’da atom bombasından sağ kalabilen ağaçlardan biri olması bambunun ne kadar dayanıklı olduğunu göstermiştir. Esnekliği sayesinde kolayca bükülür ama kolay kırılmaz. Ayrıca doğal yapısı sayesinde suya ve neme karşı dayanıklıdır. Ekolojik açıdan bambu çok değerli bir bitkidir. Karbondioksit emme kapasitesi yüksek, oksijen üretimi fazladır. Kimyasal gübre veya ilaç kullanmadan yetişebilir” dedi.

Bambu kullanımının sadece mutfaklarda değil, günlük yaşamın her alanında çevre dostu bir tercih olduğunun altını çizen Yar, “Bambum olarak kuruluşumuzdan bu yana doğaya saygılı, sürdürülebilir ve sağlıklı üretim anlayışını ilke edindik. Pazarda bizi farklılaştıran en temel unsur da bu anlayış doğrultusunda yüzde 100 bambudan üretim yapan ilk ve tek marka olmamızdır. Hedefimiz doğaya zarar vermeden, sağlıklı yaşamı destekleyen ve estetik değer taşıyan ürünler sunmak. Tüketicilerin doğallığa, sağlığa ve sürdürülebilirliğe olan ilgisinin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Bu artan ilgi, Bambum’un kurulduğu günden beri sahiplendiği değerlerle birebir örtüşüyor. Bu da markamıza olan talebi her geçen yıl artırıyor. 2025 yılı hedeflerimiz arasında, bambunun doğal yapısını farklı ürün gruplarında daha görünür kılmak, çelik ya da cam gibi klasik ürünlerin bambu alternatiflerini üretmek ve kişiye özel üretim gibi yenilikçi hizmetlerle doğa dostu üretim anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırmak yer alıyor” açıklamasında bulundu.