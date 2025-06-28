Artan Nakit Talebi Bankaları Harekete Geçirdi

200 TL’lik kupürün satın alma gücünün gerilemesi, özellikle bayram öncesi dönemde ATM’lerde uzun kuyruklara yol açtı.

Özel bankalar, müşterilerin “parçalı çekim” zahmetini azaltmak için günlük limitleri kademeli olarak yükseltiyor.

Yapılan ilk hamlelerin, önümüzdeki haftalarda kamu bankalarına da yansıması bekleniyor.

QNB Finansbank 50 Bin TL Sınırıyla Öne Çıktı

Ekovitrin’e iletilen banka bilgilendirme notuna göre QNB Finansbank, şube içi ve cephe ATM’lerinde kartlı çekim limitini 50 000 TL’ye çıkardı. Şube dışındaki ortak ATM’lerde ise mevcut 10 000 TL sınırı korunuyor.

Karekod avantajı: QNB Mobil üzerinden yapılan QR kodlu işlemlerde kart limitine ek 10 000 TL ücretsiz çekim olanağı sunulacak.

Banka, limit artışını “yüksek nakit talebine hızlı yanıt ve dijital kanalları teşvik” gerekçesiyle açıkladı.

Diğer Bankalarda Güncel Durum

Aşağıdaki rakamlar Mart 2025 itibarıyla resmi bilgilendirmeler ve banka duyurularından derlenmiştir. Limitler müşteri segmentine göre farklılık gösterebilir; değişiklikler bankaların inisiyatifindedir.

Banka Kartlı Günlük Limit* QR/Kartsız Notu İş Bankası 30 000 TL – VakıfBank 20 000 TL – Garanti BBVA 20 000 TL QR 10 000 TL Yapı Kredi 10 000 TL QR 10 000 TL ING Bank 10 000 TL QR 10 000 TL Akbank 5 000–10 000 TL Kart limitine + QR 10 000 TL Ziraat Bankası 7 500 TL QR 7 500 TL Halkbank 7 500 TL QR 7 500 TL DenizBank 5 000 TL QR 5 000 TL Fibabanka 15 000 TL** – Enpara 10 000 TL –

* Komisyonsuz standart limit. Üstüne çıkıldığında her banka farklı tutarda işlem ücreti kesebilir.

** Fibabanka güncel limitini Nisan 2025’te 15 000 TL’ye yükselttiğini duyurdu (müşteri e-postası).

Kamu Bankalarında Sıradaki Hamle Ne Olur?

Bankacılık kaynaklarına göre;

VakıfBank ve Ziraat Bankası bayram öncesi 15–20 000 TL bandına,

Halkbank ise 10 000 TL sınırını kademeli 15 000 TL’ye,

çıkarma yönünde teknik altyapı testlerini tamamladı. Resmî açıklamaların Temmuz 2025 başında gelmesi bekleniyor.

Uzman Yorumu & Müşteriye Tavsiyeler

“Yeni kupür basımı ertelendiği sürece limit artışları devam eder. Ancak operasyonel maliyet yükseldiği için komisyon oranlarının da aynı hızla düşmesini beklemeyin.”

— Dr. Selin Arıcı, Banka ve Finans Uzmanı

Ücret kontrolleri: Bankalar limit üstü çekimlerden 2 %’ye varan masraf talep edebiliyor. Mobil onaylı QR çekimlerde işlem ücretsiz kalmaya devam ediyor. Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması Girne’de Gerçekleşti İçeriği Görüntüle

Dijital kanallar: EFT/havale/FAST sınırları da 100 000 TL’ye kadar yükseltildiği için (24 saat çalışıyor), büyük tutarları QR + FAST kombinasyonuyla taşımak masrafı düşürüyor.

Yol Haritası