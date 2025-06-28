Artan Nakit Talebi Bankaları Harekete Geçirdi
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200 TL’lik kupürün satın alma gücünün gerilemesi, özellikle bayram öncesi dönemde ATM’lerde uzun kuyruklara yol açtı.
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Özel bankalar, müşterilerin “parçalı çekim” zahmetini azaltmak için günlük limitleri kademeli olarak yükseltiyor.
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Yapılan ilk hamlelerin, önümüzdeki haftalarda kamu bankalarına da yansıması bekleniyor.
QNB Finansbank 50 Bin TL Sınırıyla Öne Çıktı
Ekovitrin’e iletilen banka bilgilendirme notuna göre QNB Finansbank, şube içi ve cephe ATM’lerinde kartlı çekim limitini 50 000 TL’ye çıkardı. Şube dışındaki ortak ATM’lerde ise mevcut 10 000 TL sınırı korunuyor.
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Karekod avantajı: QNB Mobil üzerinden yapılan QR kodlu işlemlerde kart limitine ek 10 000 TL ücretsiz çekim olanağı sunulacak.
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Banka, limit artışını “yüksek nakit talebine hızlı yanıt ve dijital kanalları teşvik” gerekçesiyle açıkladı.
Diğer Bankalarda Güncel Durum
Aşağıdaki rakamlar Mart 2025 itibarıyla resmi bilgilendirmeler ve banka duyurularından derlenmiştir. Limitler müşteri segmentine göre farklılık gösterebilir; değişiklikler bankaların inisiyatifindedir.
|Banka
|Kartlı Günlük Limit*
|QR/Kartsız Notu
|İş Bankası
|30 000 TL
|–
|VakıfBank
|20 000 TL
|–
|Garanti BBVA
|20 000 TL
|QR 10 000 TL
|Yapı Kredi
|10 000 TL
|QR 10 000 TL
|ING Bank
|10 000 TL
|QR 10 000 TL
|Akbank
|5 000–10 000 TL
|Kart limitine + QR 10 000 TL
|Ziraat Bankası
|7 500 TL
|QR 7 500 TL
|Halkbank
|7 500 TL
|QR 7 500 TL
|DenizBank
|5 000 TL
|QR 5 000 TL
|Fibabanka
|15 000 TL**
|–
|Enpara
|10 000 TL
|–
* Komisyonsuz standart limit. Üstüne çıkıldığında her banka farklı tutarda işlem ücreti kesebilir.
** Fibabanka güncel limitini Nisan 2025’te 15 000 TL’ye yükselttiğini duyurdu (müşteri e-postası).
Kamu Bankalarında Sıradaki Hamle Ne Olur?
Bankacılık kaynaklarına göre;
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VakıfBank ve Ziraat Bankası bayram öncesi 15–20 000 TL bandına,
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Halkbank ise 10 000 TL sınırını kademeli 15 000 TL’ye,
çıkarma yönünde teknik altyapı testlerini tamamladı. Resmî açıklamaların Temmuz 2025 başında gelmesi bekleniyor.
Uzman Yorumu & Müşteriye Tavsiyeler
“Yeni kupür basımı ertelendiği sürece limit artışları devam eder. Ancak operasyonel maliyet yükseldiği için komisyon oranlarının da aynı hızla düşmesini beklemeyin.”
— Dr. Selin Arıcı, Banka ve Finans Uzmanı
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Ücret kontrolleri: Bankalar limit üstü çekimlerden 2 %’ye varan masraf talep edebiliyor. Mobil onaylı QR çekimlerde işlem ücretsiz kalmaya devam ediyor.
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Dijital kanallar: EFT/havale/FAST sınırları da 100 000 TL’ye kadar yükseltildiği için (24 saat çalışıyor), büyük tutarları QR + FAST kombinasyonuyla taşımak masrafı düşürüyor.
Yol Haritası
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Özel bankalar: Haziran sonuna kadar işleme alınan limit artışlarını Temmuz’da gözden geçirecek.
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Kamu bankaları: TCMB’den gelecek operasyonel onayla, özellikle şube dışı ATM’lerde yeni kart okuyuculu modellere geçiyor.
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Merkez Bankası: Yıllık Emisyon Raporu’nda yüksek kupür senaryosuna yer vermezse, 2025 sonuna kadar ikinci tur limit artışlarının yolu açılacak.