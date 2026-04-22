Özellikle petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin enflasyon baskılarını hafifleteceği beklentisi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

Haftanın üçüncü işlem gününde spot altın yüzde 0,9 artışla ons başına 4.755 dolar seviyesine yükselirken, ABD’de Haziran vadeli altın kontratları da yüzde 1’in üzerinde primle 4.770 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, önceki gün görülen sert düşüşün ardından gelen tepki alımı olarak değerlendiriliyor.

Jeopolitik tansiyon düştü, dolar geriledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi süresiz uzatma kararı aldığını açıklaması, piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama yarattı. Her ne kadar kararın diğer taraflarca net şekilde teyit edilmemesi belirsizliği tamamen ortadan kaldırmasa da, ilk fiyatlamalar “gerilim azalıyor” algısıyla şekillendi.

Bu gelişmenin ardından küresel hisse senedi piyasalarında yükseliş görülürken, dolar endeksinde geri çekilme yaşandı. Petrol fiyatları ise aşağı yönlü hareket ederek enerji kaynaklı enflasyon baskısının zayıflayabileceğine işaret etti.

Altın neden yükseldi?

Altının yükselişinde üç temel unsur öne çıkıyor:

Petrol fiyatlarının düşmesiyle enflasyon beklentilerinin yumuşaması

Doların değer kaybetmesi

Güvenli liman talebinin tamamen ortadan kalkmaması

Analistler, kısa vadede piyasanın “daha düşük faiz baskısı” temasını fiyatladığını, bunun da faiz getirisi olmayan altın için destekleyici olduğunu belirtiyor.

“Ateşkes bozulursa tablo tersine dönebilir”

Piyasa uzmanları, mevcut iyimserliğin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor. Olası bir çatışma senaryosunda doların güçlenmesi, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve faiz beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi altın üzerinde baskı yaratabilir.

Rekor beklentisi korunuyor

Uluslararası finans kuruluşları ise kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta vadede güçlü kalabileceği görüşünde. Özellikle jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve küresel likidite koşulları, altının yeniden rekor seviyeleri test etme ihtimalini canlı tutuyor.

Diğer değerli metaller de yükseldi

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metallerde de pozitif bir seyir izlendi:

Gümüş: %1,5 artışla 77,8 dolar

Platin: %1,5 yükselişle 2.067 dolar

Paladyum: %1,8 primle 1.560 dolar

Küresel piyasalarda gözler önümüzdeki günlerde hem jeopolitik gelişmelerde hem de merkez bankalarından gelecek mesajlarda olacak. Özellikle faiz politikalarına ilişkin sinyaller, altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.