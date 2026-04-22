İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan 5 askeri personelden 4’ünün durumunun iyi olduğu, bir personelin ise hafif göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer, kazada can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Kazanın, helikopterin iniş aşamasında meydana geldiği değerlendirilirken, olayın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. Bölgeye ulaşan kaza kırım ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sincan Kaymakamı Levent Kılıç yaptığı açıklamada, “Herhangi bir can kaybı yok. Bir personelimiz tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Süreç ilgili ekipler tarafından inceleniyor” dedi.

Görgü tanıkları ise helikopterin eğitim uçuşu yaptığı sırada aniden bir ses duyduklarını ve kısa süreli bir parlamanın ardından kazanın gerçekleştiğini ifade etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve kazadan sağ kurtulan personele geçmiş olsun dileklerini ileterek, kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yaptığı açıklamada, personelin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını vurgulayarak, kamuoyunun teyitsiz bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.