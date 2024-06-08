Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Trabzon Limanı'na geldi. 788 yolcu ve 433 kişilik mürettebatıyla bu sabah saatlerinden kente gelen gemide işlemleri tamamlanan turistler, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandı. Liman çıkışında kurulan stantta kentteki sağlık hizmetleri tanıtılırken, karekodlu broşürlerin verildiği stantta turistler ilgi gösterdi.



Trabzon'da sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, “Trabzon'da kruvaziyer gemi seferleri başladı. Bundan sonraki süreçte ilimizdeki sağlık yatırımlarını ve hizmetlerini tanıtabilmek adına limanda bir stantla birlikte sağlık altyapımızı tanıtmaya gayreti içerisinde olacağız. Gelen turistlerimiz ilimizdeki sağlık altyapımızı görecekler, anlattıklarımızla birlikte kafaların hizmet almayla ilgili bir süreç olursa bizi tercih etmiş olacaklar. Amacımız Trabzon'da sağlık turizmi daha ilerilere taşımak. Bu anlamda hem uluslararası arenada ziyaretlerimizi yaparak hem uçakla gelen misafirlerimize şimdi de deniz yoluyla gelen misafirlerimize kentimizi tanıtarak yol alma gayreti içerisindeyiz. İnşallah hem şehrimizden memnun kalacaklar hem de sağlık altyapımız ile ilgili bir bilgi sahibi olacaklar” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise, sağlık turizmi anlamında yapılan çalışmaların Trabzon'a değer katacağını dile getirerek “Kruvaziyer turizmi tekrar başlamış durumda. Turizm çeşitliliği anlamında bizim için çok anlamlı. Sağlık turizminin tanıtılmasına yönelik çalışmalarımız sürmekte. Gelen yolcularımızı daha detaylı bilgilendirmek için burada tanıtıcı bir faaliyet sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalar Trabzon'a katma değer katacaktır” ifadelerini kullandı.