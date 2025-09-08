İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’ASSAN GROUP’ adı altında askeri casusluk faaliyetleri gösterdiği iddia edilen şirketlere yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski çalışanı olan ve güncel olarak ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılma albay olan ve ASSAN GROUP şirketi içerisinde çalışma kaydı bulunan 1 şüpheli ve eski ASSAN GROUP çalışanı olan 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 2’si tutuklama talebiyle, eski çalışan olan 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.