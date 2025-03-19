Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil, çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek" diyerek, adaletin ve şeffaflığın önemine dikkat çekti.

Baykal, paylaştığı mesajda, gözaltı kararının zamanlamasının bazı spekülasyonlara yol açabileceğini belirtti ve "Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu’nun CHP üzerindeki etkinliği düşünüldüğünde, bu etkinin nereden kaynaklandığını ve neyle beslendiğini sorgulamamak mümkün değil" şeklinde ifadeler kullandı.

Özellikle CHP içindeki gelişmelere de değinen Baykal, "Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir önseçim yapılma sebebi, bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi" dedi. Bu süreçte partiye düşenin, Atatürk'e bağlı bir kadro ile temiz bir kurultay yaparak yoluna devam etmek olduğunu vurguladı.

Aslı Baykal, sözlerine, "CHP’ye düşen güzel bir takvim belirleyip, tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk’e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek" diyerek son verdi.