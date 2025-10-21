Bursa’daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat Doblo’nun yeniden Türkiye’de banttan ineceği açıklandı. Stellantis Grubu, Amerika pazarından gelen yoğun siparişlerin ardından bitirmeye hazırlandığı Doblo ve Egea üretimini uzatma kararı aldı. Böylece 256 milyon euroluk yeni yatırımla Türkiye’nin otomotiv üretim üssü Bursa’da üretim süreci devam edecek.

Amerika’dan gelen talep üretim planlarını değiştirdi

Stellantis Grubu’nun Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Fiat Egea ve Doblo’nun üretimi 2026 yılının ortasına kadar sürecek. Şirket, “Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılmasına ve K0 modelinin (hafif ticari araç) Kuzey Amerika pazarına ihracına ilişkin sözleşmeler imzalanmıştır” ifadelerini kullanarak üretimin Bursa fabrikasında devam edeceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, 2025 sonunda sona ermesi beklenen üretim planı revize edildi. Yeni anlaşma kapsamında Fiat Egea 30 Haziran 2026’ya kadar üretimde kalacak, Doblo ise Amerika pazarına Dodge RAM Pro Master City markasıyla ihraç edilecek.

230 bin araç Amerika’ya ihraç edilecek

Tofaş’ın KAP açıklamasına göre, 2024–2032 yılları arasında Stellantis markaları (Fiat, Peugeot, Citroën, Opel) için üretilecek K0 kodlu hafif ticari modellerin toplam üretim hedefi 1 milyon adet olarak belirlendi. Bu araçların 230 bin adedinin Kuzey Amerika’ya ihraç edilmesi planlanıyor.

Yeni sözleşmeyle birlikte daha önce 156 milyon euro olarak açıklanan yatırım tutarı da 130 milyon euro artışla 286 milyon euroya çıkarıldı.

Amerika’da 25–29 bin dolar fiyat aralığında satışa sunulacak dizel motorlu Doblo’lar, uygun fiyatı ve düşük yakıt tüketimi sayesinde yoğun talep görüyor.

Doblo yeniden yerli üretime dönüyor

Türkiye’nin en çok bilinen hafif ticari araçlarından biri olan Doblo, üç yıl aradan sonra yeniden yerli üretime kavuşacak.

2000–2023 yılları arasında kesintisiz olarak Tofaş tesislerinde üretilen Doblo, 2023 ortasından itibaren ithal edilmeye başlanmıştı.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “Doblo’yu 2023’ün ortasından itibaren ithal ediyoruz. Ancak 2026 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden Türkiye’de üretime başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullanarak üretimin dönüş sinyalini vermişti.

Bursa otomotivde stratejik merkez olmayı sürdürüyor

Stellantis’in aldığı yeni yatırım kararı, Türkiye otomotiv sanayisi açısından stratejik bir adım olarak görülüyor.

Yeni üretim planı sayesinde hem yerli istihdam artacak hem de Türkiye’nin ihracat hacmine önemli katkı sağlanacak.

Amerika pazarına yönelik Doblo ihracatı, Tofaş’ın küresel üretim ağındaki konumunu güçlendirirken, Bursa’nın otomotivdeki liderliğini de pekiştirecek.