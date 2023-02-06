TSK’ye ait İHA’lar deprem bölgesi üzerinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) deprem bölgesi üzerinde çalışmalarına devam ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

MSB sosyal medya hesabı üzerinden, TSK’ye ait İHA’ların, deprem bölgesindeki hasar ve zayiatın tespiti ile arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için deprem bölgesinde olduğunu duyurdu.