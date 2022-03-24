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Raylara atlamasıyla polisin onu kurtarması bir oldu!
Hindistan’da polis tren raylarına atlayan genci son anda kurtardı. Trenin geçmesine saniyeler kala canı pahasına raylara atlayan polis, genci ölümden çekip aldı. O anlar işte böyle görüntülendi...
Asayiş 24.03.2022, 11:19 24.03.2022, 13:18
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin Thane kentindeki bir tren istasyonunda 18 yaşındaki bir genç trenin gelmesine saniyeler kala raylara atladı. Tren istasyonunda görevli bir polis raylara atlayıp genci kenara iterek kurtardı. Gencin ve polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.