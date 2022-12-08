Orman işletmesi arazözü devrildi: Orman işçileri ölümden döndü

Kaza, Sırtköy Mahallesi Akarca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametine seyir halinde olan Yücel Tuncer idaresindeki 07 L 3473 plakalı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, yağmurdan kayganlaşan yolda araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, arazözde bulunan 5 orman işçisinden Ahmet Yıldız ve İdris Bal hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.