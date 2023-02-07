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MSB: “Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun’da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı”
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MSB: “Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun’da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı”
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun’da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı” denildi.
Asayiş 07.02.2023, 22:15
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun’da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiklerimiz ve vatandaşlarımız İskenderun’da enkaz altında kalan bir evladımızı daha sağ salim kurtardı” ifadelerini kullandı.