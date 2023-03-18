Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa’da polis ekipleri tarafından bir araç içinde 602 adet sentetik ecza ile 2,05 gram skunk adı verilen madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler 3 Nolu uygulama noktası ekipleri tarafından durdurulan bir araç içinde arama yapıldı. Aramada 602 adet sentetik ecza ile 2,05 gram skunk adı verilen madde ele geçirilirken P.A. (32) ve H.K. (34) gözaltına alındı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor.