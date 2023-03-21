Konya’da kaçakçılık operasyonu: 1 tutuklama

Konya’da uygulama esnasında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan tırda 7 milyon 630 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyeti Müdürlüğü devletin vergi kayıplarının, haksız kazanç ve haksız rekabetin önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadeledeki çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği uygulama esnasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada, 7 milyon 630 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde ele geçirilen makaronlara el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Hasan Ç. (54) isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.