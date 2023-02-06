Kastamonu’da kar tatili

Kastamonu’nun bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle bugün öğleden sonra ve 7 Şubat Salı günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu Araç, Ağlı, Küre, Devrekani, İhsangazi ve Şenpazar ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile; ilçelerimizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 06 Şubat 2023 Pazartesi günü öğleden sonra ve 07 Şubat 2023 Salı günü yüz yüze eğitime ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.