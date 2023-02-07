Karaman’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Karaman’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.N. ve B.N.’nin içinde bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, 80.67 gram bonzai, 46.20 gram metamfetamin ile 19 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A.N ve B.N., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.