Kahramanmaraş’tan kahreden görüntü...Göktuğ bebeğin amcası son kez yüzünü açıp öptü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Malatya Caddesi’nde bir binanın enkazında bulunan 1,5 yaşındaki Göktuğ ve ailesinden acı haber geldi. Enkazdan Göktuğ bebek, annesi, anneannesinin cansız bedeni çıkarıldı.

Kahramanmaraş’ta ikinci depreminin merkez üssü Elbistan’dan bu sefer acı haber geldi. İlçede depremin en çok etkilediği yerlerden bir tanesi de Malatya Caddesi’nde bulunan 6 katlı binanın enkazında bulunan Göktuğ bebek ve ailesini çıkarmak için ekipler çok yoğun çaba harcadı. Saatlerce süren çalışmanın ardından ilk olarak enkazdan babası yaralı kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine ekiplerin umudu daha da arttı. Yapılan çalışmaların ardından ise ekipler enkazın başında bekleyen yakınlarına bu sefer acı haberi verdi. Göktuğ bebek, annesi ve anneannesinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Yakınları bu acı haberin ardından yıkıldı. Sinir krizi geçirenleri ise çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirdi. Göktuğ bebeğin son kez yüzünü açan ve öpen amcası ise yürekleri dağladı.