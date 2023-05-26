İstanbul’da 3 DHKP/C’li tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 3’ü ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sol terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenlemiş, ‘Anadolu’, ‘Gazi’ ve ‘Nurtepe Mahalli Alan Yapılanması‘ içerisinde faaliyet yürüttüğü ileri sürülen 10 şüphelinin 8’i yakalanmıştı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan Muammer K., Engin A., Çoşkun Ö., Derya T., Aslıhan B., Muhammet Y., Merve D. ve Zeynep G.K. isimli 8 kişinin polisteki sorgusu sona erdi.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan Muammer K., Engin A. ve Çoşkun Ö. isimli şüpheliler tutuklanırken, Derya T., Aslıhan B., Muhammet Y., Merve D. ve Zeynep G.K. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.