Iğdır’da sahte diş kliniği operasyonu: 1 tutuklama

Iğdır’da tuttuğu bir dairede diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüphelinin adresine yapılan operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; yetkisiz ve izinsiz olarak diş kliniği açtığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda adreste diş tedavisinde kullanılan ilaç, alet ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken bir kişi de yakalandı. Yakalanan kişi hakkında yapılan adli işlemler sonucu şahsın kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Yakalanan kişi adliyeye çıkartıldıktan sonra tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.