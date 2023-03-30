Son Dakika
UEFA, Türkiye’yi Avrupa’da temsil eden takımlardan Sivasspor’a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a da para cezası verdi.
Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE BİR EVDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU MADDE, SENTETİK ECZA, RUHSATSIZ SİLAH VE BALİSTİK ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 6 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 30.03.2023, 18:50
Edirne’de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde harekete geçen Selimiye Polis Merkezi Amirliği görevlileri bir evde arama yaptı. Yapılan aramada 80 gram skunk, 1,90 gram metamfetamin, 44 sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız silah, 1 balistik çelik yelek ele geçirildi. İkamette bulunan 6 şahıs gözaltına alındı.