Bağdat Caddesi GS Store önünde polis önlem aldı

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle beraber Bağdat Caddesi’nde bulunan GS Store önünde polis herhangi bir taşkınlığa mahal verilmemesi adına güvenlik önlemi aldı.

Galatasaray’ın 23. Kez şampiyonluğa ulaşmasının ardından İstanbul’da ve tüm yurtta sarı kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü, arabasına binen korna çalıp sevinç gösterilerinde bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar sokaklarda şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşarken Fenerbahçe’nin kalesi olarak bilinen Bağdat Caddesi’nde bulunan GS Store mağazası önünde güvenlik gerekçesi ile polis ekipleri hazırda bekletiliyor. Kaydedilen görüntülerde olağanüstü bir durumun yaşanmadığı gözlenirken polis ekipleri bölgede güvenlik nöbetini sürdürüyor.